Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İspanyol arama kurtarma ekibi: Güle güle Türkiye
[Fotoğraf: Twitter/@BomberosGIRECAN]
İspanya’nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. Paylaşımda, “Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık” ifadeleri kullanıldı.
USAR’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye.” ifadeleri kullanıldı.
[twitter.com/BomberosGIRECAN]
İspanyol ekibin dünkü paylaşımında ise “Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz.” ifadeleri kullanılmıştı.
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