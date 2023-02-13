USAR’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye.” ifadeleri kullanıldı.

[twitter.com/BomberosGIRECAN]

İspanyol ekibin dünkü paylaşımında ise “Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz.” ifadeleri kullanılmıştı.