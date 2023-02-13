Senegal'in başkenti Dakar'da faaliyetlerini sürdüren Şefkat Yolu Derneği hafızlık kursu öğrencileri, depremin ardından harçlıklarını depremzedelere göndermek için harekete geçti.

Şefkat Yolu Derneği Başkanı Mustafa Emin Koç, 10 yılı aşkın süredir Senegal'de gerek eğitim gerekse insani yardım alanında birçok faaliyette bulunduklarını söyledi.

Koç, deprem felaketinin yaşandığı günden bu yana Senegallilerin kendileriyle dayanışma gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hafızlık kursumuzun öğrencileri, aralarında topladıkları miktarı Türkiye'ye ulaştırmak istedi. Bu, bizi çok duygulandırdı. Sadece onlar değil Türkiye'de lise, üniversite ya da mesleki eğitim için bulunmuş birçok öğrencimiz bizleri ziyaret edip az çok demeden kendi aralarında topladıkları miktarları Türkiye'ye göndermek istiyorlar. Biz de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ile bu süreci organize ediyoruz. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş Senegal halkına teşekkür ediyoruz."