Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı
Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı düzenlendi, şoför yaralandı.
Ukrayna polisi, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı Serhiy Shefir'i taşıyan bir araca ateş açıldığını ve sürücünün yaralandığını söyledi.
Polisin açıklamasına göre, başkent Kiev'in dışındaki Lesnyky köyü yakınlarındaki araca 10'dan fazla kurşun isabet etti.
Üst düzey bir milletvekili, yardımcısı Serhiy Shefir'in yaralanmadığını söyledi.
Etiketler: Ukrayna
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:59
- 12:03
- 11:42
Sıradaki Haber
Yangınlar karbondioksit salınımını rekor düzeye çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz