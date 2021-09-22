Ay nasıl uyuduğumuz konusunda güçlü bir etkiye sahip.

Yeni bir çalışmada, İsveç'in Uppsala kentinde bilim insanları 850'den fazla kişinin uykusunu izledi ve polisomnografi ölçümlerini kullanarak bir gecede uykularının başlangıcını, süresini ve kalitesini tespit etti.

Bu tek gecelik ölçümler, hem erkekler hem de kadınlar arasında birkaç yıl boyunca bireylerde kaydedildi.

Kaydedilen geceler, Ay döngüsünün farklı aşamalarında yapıldı.

İnsanların genellikle daha fazla karanlıkta daha iyi uyuma eğiliminde oldukları göz önüne alındığında, dolunay zamanının insan uykusuna zarar verdiği görüldü.

Sonuçların Ay'ın etkisini gösteriyor

Yeni araştırmada, sonuçlar ay döngülerinin insan uykusu üzerinde önemli ve saptanabilir bir etkiye sahip olduğunu doğruluyor.

Ancak herkes aynı şekilde etkilenmiyor.

Erkekler daha fazla etkileniyor

Uppsala Üniversitesi'nden Christian Benedict, Ay döngülerinde erkeklerin uykusunun kadınlardan daha fazla etkilendiğini de tespit ettiklerini söyledi.

Uykunun Ay’ın evrelerinin değişiminde yerçekimindeki değişikliklerin ve jeomanyetik süreçlerin de etkili oduğu belirtiliyor.