Yazı orman yangınlarıyla geçiren Kuzey Yarımkürede karbon emisyonları hızla arttı.



AB Kopernik Atmosfer İzleme Merkezinin 2003 yılından bu yana yaptığı ölçümlere göre küresel karbon emisyonu ağustos ayında rekor kırdı.

Avrupa Birliği'nin Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'ndeki verilere göre, Akdeniz, Kuzey Amerika ve Sibirya'da çıkan yangınlar, yaz boyunca 2,7 milyar metrik tondan fazla karbon saldı.

Temmuz ayı emisyonlarının yarısından fazlasının Kuzey Amerika ve Sibirya'daki yangınlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Aşırı ısınıyor ve yanıyor

Avrupa bu yıl rekor düzeydeki en sıcak yazını yaşadı ve Akdeniz de Kuzey Kutbu ve Kanada'nın bazı kısımlarında olduğu gibi büyük farklarla sıcaklık rekorları kırdı.

İzleme Merkezi, 2000 yılından bu yana gezegenin geri kalanından iki kat daha hızlı ısınan bir bölge olan Kuzey Kutbu'ndaki orman yangınlarının haziran ve ağustos ayları arasında 66 milyon ton karbondioksit saldığını bildirdi.