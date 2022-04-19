Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün de açılmayacağını duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından insani koridorlara ilişkin bir paylaşım yaptı.
Vereşçuk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
"Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Donbas'ta yoğun bombardıman devam ediyor. Mariupol'da Ruslar siviller için Berdyansk yönünde bir koridor sağlamayı reddediyor. Herson ve Harkiv bölgelerinde insani koridorların açılması konusunda zorlu müzakerelere devam ediyoruz."
Son 2 günde Rusların Donbas'taki saldırıları artarken, Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorlar üzerinde anlaşma sağlanamıyor.
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