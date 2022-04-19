Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından insani koridorlara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Vereşçuk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Donbas'ta yoğun bombardıman devam ediyor. Mariupol'da Ruslar siviller için Berdyansk yönünde bir koridor sağlamayı reddediyor. Herson ve Harkiv bölgelerinde insani koridorların açılması konusunda zorlu müzakerelere devam ediyoruz."

Son 2 günde Rusların Donbas'taki saldırıları artarken, Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorlar üzerinde anlaşma sağlanamıyor.