Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kiev'de gerçekleşen 23. Ukrayna-AB Zirvesi'nden sonra ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna'nın AB ile siyasi ve ekonomik entegrasyonunun teyit edildiği belirtilerek AB'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği tekrarlandı.

"Ukrayna stratejik doğal gaz transit ülkesi"

Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasının sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen bildiride, Doğu Ortaklığı kapsamında elde edilen başarılara dikkat çekildiği kaydedildi.

Bildiride, COVID-19 salgını döneminde Ukrayna ve AB üyesi ülkeler arasında yüksek seviyede dayanışma olduğu aktarılarak Ukrayna'nın stratejik doğal gaz transit ülkesi rolü teyit edildi.

AB'nin Ukrayna'nın dayanıklılığını artırmak için profesyonel askeri eğitim alanı dahil olanakları inceleyeceği ifade edilen bildiride, AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) kapsamında Ukrayna ile iş birliğini artırmanın öneminin vurgulandığı belirtildi.

Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıya kınama

Bildiride, Rus ordusu tarafından Şubat 2014'ten bu yana Ukrayna'nın egemenliğinin ihlalinin kınandığı teyit edilerek Kırım ve Donbas bölgelerinde gerçekleşen Rusya parlamento seçiminin de kınandığının altı çizildi.

Kırım Tatar Türklerine uygulanan ve devam eden baskının da kınandığı bildiride, Rusya, ülkesi ve Kırım'da bulunan yasa dışı olarak tutuklanan kişileri serbest bırakmaya çağrıldı.

Bildiride, Normandiya formatı, Üçlü Temas Grubu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında çabaların desteklendiği anlatılarak Ukrayna hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelerde Rus askeri ekipman ile personel varlığı ve Ukrayna sınırı ile yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki benzeri görülmemiş büyüklükte askeri yığınak nedeniyle endişeli olunduğu aktarıldı.