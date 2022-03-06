Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, saldırılarda 11 binden fazla askerini kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın saldırılarda verdiği kayıplara dair verileri güncelledi.
Açıklamaya göre, 6 Mart'a kadar geçen sürede 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.
Son Haberler
- 11:33
- 11:34
- 11:18
- 11:23
- 10:39
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'ya ait askeri üssü vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz