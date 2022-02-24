Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukraya Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna savaşıyor, kazanacak
[Fotoğraf: Reuters]
Ukraya Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın saldırılarına rağmen kimsenin kaçmadığını, savaşan ülkesinin kazanacağını belirtti.
Kuleba, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, dünya genelindeki Ukraynalılara seslendi.
Ukraynalı bakan, "Putin saldırdı ancak kimse kaçmadı. Ordu, diplomatlar, herkes çalışıyor. Ukrayna savaşıyor. Ukrayna kendini savunacak. Ukrayna kazanacak." ifadelerini kullandı.
To Ukrainians around the globe:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022
Putin attacked, but no one is running away. Army, diplomats, everyone is working. Ukraine fights. Ukraine will defend itself. Ukraine will win.
Share the truth about Putin’s invasion in your countries and call on governments to act immediately.
Kuleba ayrıca, "Ülkelerinizde Putin'in işgali hakkındaki gerçeği paylaşın ve hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırın." mesajını verdi.
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