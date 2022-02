Kuleba, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, dünya genelindeki Ukraynalılara seslendi.

Ukraynalı bakan, "Putin saldırdı ancak kimse kaçmadı. Ordu, diplomatlar, herkes çalışıyor. Ukrayna savaşıyor. Ukrayna kendini savunacak. Ukrayna kazanacak." ifadelerini kullandı.

To Ukrainians around the globe:



Putin attacked, but no one is running away. Army, diplomats, everyone is working. Ukraine fights. Ukraine will defend itself. Ukraine will win.



Share the truth about Putin’s invasion in your countries and call on governments to act immediately.