Dünya
Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü04 Aralık 2019 Çarşamba 12:22 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 12:26
Uganda'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bududa bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
Afette en az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev sular altına kaldı.
Bölge yetkililerden Gerald Fungo, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini belirtti.
Dağlık bölgeye yakın olan Bududa'da 2010'da meydana gelen heyelanlarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: sel heyelan uganda doğal afet