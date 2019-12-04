Hint basınındaki haberlere göre, Kupvara'da 4, Bandipore'de 2 asker çığ altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle bölgeye gönderildiğini ifade eden yetkililer, tüm çabalara rağmen Kupvara'da çığ altında kalan 4 askerden 3'ünün yaşamını yitirdiğini, Bandipore'de de 1 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA