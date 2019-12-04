Dünya
Cammu Keşmir'de çığ altında kalan 4 asker öldü04 Aralık 2019 Çarşamba 12:10 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 12:14
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iki farklı yerde meydana gelen çığın altında kalan 4 asker yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Hint basınındaki haberlere göre, Kupvara'da 4, Bandipore'de 2 asker çığ altında kaldı.
Arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle bölgeye gönderildiğini ifade eden yetkililer, tüm çabalara rağmen Kupvara'da çığ altında kalan 4 askerden 3'ünün yaşamını yitirdiğini, Bandipore'de de 1 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yetkililer, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA
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