Barış Pınarı Harekatı'nda geçen ay terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ilçesinde halk yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor.

İç savaş ve terör örgütü tarımı durdurdu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da tarım, mısır, pamuk ve buğday yetiştiriciliğine dayanıyor. Ancak 4,5 yıllık PKK/YPG işgali ve yaklaşık 9 yıllık iç savaş, bu faaliyetleri durma noktasına getirdi.

İlçeye bağlı Sükkeriye köyü sakini Muhammed Abdülhadi, terör örgütünün eskiden kendilerinden zorla vergi aldığını belirterek şunları söyledi:

"Terör örgütü eskiden buradayken biz çiftçilere vergiler uyguluyordu. İstediğimiz gibi ekemiyorduk. Gübre yoktu. Tohum yoktu. Suriye Milli Ordusu'ndan bize mazot, tohum gibi tarım ihtiyaçlarımıza destek olmasını bekliyoruz."

Çiftçilerden Ali Hammam da "PKK/YPG şgali nedeniyle 4 yıldır köyümüzde bir şey ekemiyorduk. Adeta öldük. Tarlam orada. Ama ekemedim" dedi.

Hammam, tarlalarını ekmek için destek beklediklerini söyledi.

Gübrenin çok pahalı olduğunu ifade eden Cuma Aneyzan da "Mazotun litresi de çok ama çok pahalı. Evimizin rızkından kesip mazot alıyoruz. Mesela 2 milyon Suriye lirası kadar (16 bin Türk lirası) masrafım var ama şimdi satsam 500 bin Suriye lirası (4 bin Türk lirası) kazanamam" dedi.

Aneyzan, "Çiftçi bitti, tükendi. Hayattan bıktı" diye konuştu.

Kaynak: AA