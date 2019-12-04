Liderler anlaştı. Türkiye ile Libya el sıkıştı. İmzaları ise dışişleri bakanları attı.

2 ülke, Doğu Akdeniz'de deniz yetki anlaşması yaptı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının batı sınırları net bir şekilde ortaya kondu.

Temaslar sürerken, 13 Kasım’da Birleşmiş Milletler’e mektup gönderildi.

Türkiye'nin kıta sahanlığının, Yunan adaları kara sularına kadar uzandığı belirtildi.

27 Kasım’da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ardından ikinci bir bölge ülkesi Libya ile anlaşma imzalandı.

Yunanistan'ın karşı çıkmasının karşılığı bulunmuyor

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma hakça paylaşım ilkesi üzerine kurulu.

Yunanistan, Mısır ve Rum yönetimlerinin iddialarının aksine uluslararası anlaşma ve ilgili mahkeme içtihatlarına da uygun.

O kararlara göre sınırlar çizilirken ana karalar esas alınıyor.

Adaların etkisi ise çok az oluyor. Adaların bağlı bulunduğu ana karaya uzaklığı ise sınırlara etkisini daha da azaltıyor.

Türkiye'nin yeni anlaşmalara kapısı açık

Libya ile yapılan anlaşmada Türkiye ve Libya ana karalarının Akdeniz'e bakan cephelerinin uzunluğu esas alındı. Bu nedenle; Yunanistan'ın Girit ve Rodos adalarını bahane ederek anlaşmaya karşı çıkmasının bir karşılığı bulunmuyor.

Türkiye, bölgede yeni anlaşmalara olumlu bakıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç olmak üzere bölge ülkeleri ile görüşmeye hazır olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Türkiye'yi dışlayan anlaşmalara hayat şansı verilmeyeceğini de kararlılıkla vurguluyor.

Haber: Fatih Oruk

Kamera: Ufuk Karagül