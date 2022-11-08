Ara tatilin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken sınavları tamamlayan okulların, öğrencilerini evlerine göndermeye başladığı kaydedildi.

Öğrencilere karnelerinin ise daha sonra verileceği bilgisi paylaşıldı.

Uganda'da okulların üçüncü dönemi normal şartlarda aralık ayının ikinci haftası kapanıyor.

Dr. Aceng, Eğitim Bakanlığına çağrı yaparak salgınla mücadele için okulların erken kapanmasını istemişti.

Uganda'da Ebola virüsü salgınında vaka sayısı 135'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Ebola virüsü, Uganda'da bu yıl ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.