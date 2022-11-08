Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Vahit Aygün ve Naciye Aygün çiftinin 2012'de açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Belçika savcılığının izin vermemesi nedeniyle oğullarının cenazesini yaklaşık 2,5 yıl boyunca morgdan alamayan ve defin için Türkiye'ye götüremeyen aileyi haklı buldu.

Belçika, aileye tazminat ödeyecek

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayat ve aile hayatına saygı hakkını öngören 8. maddesiyle düşünce, vicdan ve din inanç özgürlüğünü öngören 9. maddenin ihlali olduğu açıklandı.

AİHM, Belçika'nın aileye 10 bin euro manevi tazminat ile 3 bin 460 euroluk masrafları ödemesine hükmetti.

Cenazeleri 937 gün morgda tutuldu

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Meulebeke kasabasında 8 Eylül 2010'da cinayete kurban giden Uğur Aygün ile Süleyman Aygün kardeşlerin cenazeleri, "savcılık soruşturması devam ettiği gerekçesiyle" 937 gün morgda tutulmuştu.

Aygün kardeşlerin annesi Naciye Aygün ile baba Vahit Aygün, defin için oğullarının cenazesini Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine götürmek istemiş ancak buna izin verilmemesi nedeniyle Belçika'da mahkemeye gitmiş, ardından AİHM'de dava açmışlardı.

Uğur Aygün ile Süleyman Aygün'ün cenazeleri, 9 Nisan 2013'te memleketlerine götürülerek toprağa verilmişti.

Aygün kardeşleri silahla vurduğu tespit edilen komşuları, Şubat 2014'te sonuçlanan davada 29 yıl hapse mahkum edilmişti.