Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB ile Vanuatu arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının askıya alınması konusunda AB ülkelerinin anlaştığını açıkladı.

Vize muafiyeti anlaşmasının 3 Mart'ta kısmen askıya alınması sonrasında Vanuatu makamlarıyla AB'nin endişeleri hakkında görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, bu endişelerin giderilmediği, böylece muafiyetin tamamen askıya alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Vanuatu'nun "altın pasaport" olarak bilinen "yatırımcılara vatandaşlık uygulamasının" AB için risk oluşturduğu vurgulandı.

AB kararının gerekçeleri arasında ayrıca Vanuatu'nun altın pasaport uygulamasına başvurularda ret oranlarının çok düşük olması ve bunun güvenlik konusunda şüphelere yol açması, ikamet için gerekli şartlar içinde Vanuatu'da bulunma zorunluluğunun yer almaması, Interpol veri tabanındaki kişilere vatandaşlık verilmesi gibi maddeler sıralandı.

AB Konseyinin kararı, AB'nin resmi gazetesinde yayımlandıktan sonra 4 Şubat 2023'te yürürlüğe girecek.

AB ile Vanuatu arasındaki vize muafiyeti anlaşması 2015'ten beri uygulanıyordu. Anlaşmayla Vanuatu vatandaşları 180 gün içinde 90 gün boyunca AB ülkelerinde vizesiz kalabiliyordu.