Ifo tarafından gerçekleştirilen “Mevcut enerji krizinde gerçek gelir kayıplarının belirlemesi” araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, yüksek gaz ve petrol fiyatlarının Alman ekonomisinde milyarlarca euroluk reel gelir kaybına yol açtığı belirtilerek, bu yıl için reel gelir kayıplarının 64 milyar euro seviyesinde olacağı ve bunun da ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 1,8'ine denk geleceği tahmin edildi.

Geçen yıl söz konusu reel gelir kaybının 35 milyar euroyu geçerek, GSYH'nın yüzde 1’ini aştığına yer verilen araştırmada, gelir kayıplarının gelecek yıllarda devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Gelecek yıl yaklaşık 9 milyar euro veya ekonomik üretimin yüzde 0,2'si kadar reel gelir kaybının olacağını tahmin ediyoruz.” ifadesini kullandı.