Kuzey Fransa Memeli Koordinasyonundan (CMNF) yapılan açıklamada, Kuzey Kutbu kıyılarında yaşayan ve 7,60 metre uzunluğundaki 3,5 tonluk dişi gagalı balinanın, Sangatte plajında karaya vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, balinanın karaya vurduktan sonra tekrar suya dönmek için çabaladığı ancak bunu başaramadığı ve öldüğü kaydedildi.

Hayvanın muhtemelen yönünü kaybettiği belirtilen açıklamada, bu türün karaya vurma olaylarında sıklık yaşanmaya başlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, kirliliğin, yeni çıkan hastalıkların veya denizdeki faaliyetlerin balinaların anormal davranışlar sergilemesine yol açtığına vurgu yapıldı.

Otopsisinin ardından gagalı balinanın iskeletinin Paris'teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde sergileneceği belirtiliyor.