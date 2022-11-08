Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: ABD ile temaslar mahkumların değişimi seviyesinde sürüyor
[Fotograf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile temasları, mahkumların değişimi seviyesinde sürdürdüklerini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Solovyov Live" radyo programında Moskova-Washington arasındaki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, ABD ile temasların mahkumların karşılıklı değişimi hususunda devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi:
"Görüşmeler, ilgili kolluk kuvvetleri ve özel kuvvetler (istihbarat) çizgisinde yürütülüyor. Fakat maalesef aylar boyunca biz ABD'den insanların problemlerinin çözümüne dair hiçbir istek görmedik."
Moskova ve Washington'ın, ihtiyaca neden olan konularda belirli temasları görüştüğünü kaydeden Zaharova, "Bu temaslar farklı kurumlar seviyesinde. Elbette bunların tam teşekküllü iş birliği, karşılıklı etkileşimle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.
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