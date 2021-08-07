Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da 219 mahkum firar etti
Uganda'da 219 mahkumun hapishaneden firar ettiği açıklandı. Firar sırasında çıkan olaylarda bir asker ile 3 mahkum hayatını kaybetti.
Uganda'da Moroto bölgesi askeri sözcüsü Peter Magisha, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Moroto bölgesinde bulunan bir hapishaneden 219 mahkumun firar ettiğini açıkladı.
Magisha, firar sırasında çıkan olaylarda bir asker ile 3 mahkumun hayatını kaybettiğini aktardı.
Firar eden mahkumlardan 7'si yakalanırken diğerlerinin bulunması için havadan ve karadan arama başlatıldı.
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