Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçak yola indi, 2 kişi öldü
ABD'de yola zorunlu iniş yapan küçük bir uçak, yol kenarındaki restorana çarptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Illinois eyaletinde küçük bir uçak, motorundaki arıza nedeniyle yola zorunlu iniş yaptı.
Pilot, iniş esnasında seyir halindeki araçlara çarpmamaya çalıştı. Ancak yol kenarındaki bir restorana çarptı.
Kazada uçağın pilotu ile yanındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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