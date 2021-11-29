Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçağın iniş takımlarında 3 saat boyunca yolculuk etti
[Fotoğraf: Arşiv]
American Airlines'a ait uçağın iniş takımlarına gizlenen bir kişi, Guatemala'dan ABD'nin Miami kentine eksi 45 derecede 3 saat boyunca yolculuk etti. Havaalanı görevlilerince bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
American Airlines'a ait uçağın iniş takımlarına saklanan bir kişi, Guatemala'dan ABD'nin Miami kentine kadar burada yolculuk etti.
Eksi 45 derecede yaklaşık 3 saat boyunca yolculuk eden şahıs, havaalanı görevlileri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Havaalanı görevlileri tarafından kaydedilen videoda, hayatını tehlikeye atan adamın, pistteki görüntüleri yer aldı.
Paylaşılan videoda, şahsın titrediği ve zorlukla ayakta durduğu görülüyor.
Şahsın kimliği açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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