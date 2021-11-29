Hafta sonunda iki gün süren görüşmelerde, AB heyetine Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson, Afganistan heyetine ise Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki başkanlık etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, görüşmenin, "AB'nin, geçici Taliban hükümetini tanıdığı anlamına gelmediği" özellikle vurgulandı.

Açıklamaya göre, görüşmelerde her iki taraf da Afganistan'daki havaalanlarının açık tutulmasının önemini vurguladı. Geçici hükümet, havaalanlarının işler tutulması için AB'den yardım talep etti.

Taraflar ayrıca Afganistan'da kötüleşen insani duruma ilişkin endişelerini dile getirdi. AB tarafı, Afgan halkına insani yardımda bulunma niyetini ifade ederken geçici hükümet, kamu çalışanlarına aylardır ödenmeyen maaşlarını ödeme taahhüdünü hatırlattı.

AB, insani yardımlara ek olarak uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla eğitim ve sağlık gibi alanlarda doğrudan Afgan halkının yararına olacak şekilde ciddi miktarda mali yardımda bulunma arzusunu paylaştı.

Kadınlara farklı sektörlerde çalışma hakkı

AB'nin açıklamasında, kız ve erkek çocuklarının uluslararası standartlara uygun bir müfredatla eğitimlerine eşit şekilde devam edebilmesinin önemine vurgu yapıldı ve "AB heyeti, Afgan heyetinin kızlara ve erkek çocuklara eğitimde eşit erişim ile kadınlara farklı sektörlerde çalışma hakkı sağlama niyetini memnuniyetle karşıladı." denildi.

Afgan heyeti, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişime olan taahhüdünü hatırlatırken, AB tarafı demokrasinin önemine vurgu yaparak kapsayıcı bir hükümet kurulması ve anayasal reform yapılması çağrısında bulundu.

Afgan heyeti ayrıca, AB tarafının terörle mücadele edilmesi talebine karşılık, ülkenin başkalarının güvenliğini tehdit eden kişi veya gruplarca üs olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğine yönelik taahhüdünü teyit etti.

Ülkede diplomatik misyonların mevcudiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Afgan heyeti, AB diplomatlarının ülkeye dönmesinden memnuniyet duyulacağını bildirdi.

AB tarafı da başkent Kabil'de kısıtlı sayıda bir mevcudiyet bulundurma ihtimaline işaret etti. Bunun, Taliban'ı tanıma anlamına gelmeyeceği, güvenlik durumuna bağlı olarak karar verileceği belirtildi.