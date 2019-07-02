Kaçak bir yolcu, Nairobi'den kalkan Kenya Airways uçağına bindi, iniş takımlarına saklandı.
Kendini bağladı, yolculuğu, 9 saat sürdü.
İngiltere'nin Heathrow havalimanına inecekti. Ama olmadı.
Erkek yolcunun cansız bedeni, uçağın iniş takımı bölmesinden Londra'daki bir evin bahçesine düştü.
Yolcunun aşırı soğuk nedeniyle donarak öldüğü, iniş takımlarının açılmasıyla da düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
İniş takımlarının bulunduğu alanda sıcaklık havada sıfırın altında 50 santigrat dereceye kadar düşüyor.
Kaçak yolcunun saklandığı bölmede çanta, su ve yiyecek de bulundu.
Havayolu sözcüsü, uçaklarına kaçak binen birinin hayatını kaybetmesinin talihsiz bir durum olduğunu belirterek başsağlığı diledi.
Kaynak: TRT Haber