Dişi bir kutup tilkisine takip cihazı takan araştırmacılar, verilerden elde edilen yol haritasını gözlemledi. Tikinin boynuna takılan cihaz araştırmacılara her gün veri ulaştırdı.

Buzulların üzerinden yürüyen tilki günde ortalama 46 km. yol kat ederek Norveç’ten Kanada’ya yolculuğunu 76 günde tamamladı. Araştırmacılar, tilkinin bu yolculuğunun bu tür için kaydedilmiş en hızlı yolculuklardan biri olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar aynı zamanda, deniz buzullarının, kutup tilkilerinin göç edebilmesinde ve yemek bulabilmesinde kilit bir role sahip olduğunu vurguladı.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Ola Elvestuen ise yaptığı açıklamada kutuplardaki ısınmanın korkutucu derecede hızlı olduğunu ve buzulların yaz ayları süresince kaybolmaması için emisyonların hızlıca kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA