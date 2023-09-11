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Dünya
The Guardian 11.09.2023 07:07

Uçağı arızalanan Kanada Başbakanı Hindistan'da mahsur kaldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Delhi'deki G20 zirvesinin ardından Pazar günü evine dönecekti ancak mekanik bir arıza nedeniyle gece boyunca Hindistan'da kaldı

Uçağı arızalanan Kanada Başbakanı Hindistan'da mahsur kaldı

Kanadalı yetkililer, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve tüm heyetinin, uçağının arızalanmasının ardından G20 zirvesi için Yeni Delhi'deki kalış sürelerini bir gün daha uzatmak zorunda kaldıklarını doğruladı.

Yeni Delhi'deki Kanada Yüksek Komisyonu, Kanada Hava Kuvvetlerinin heyete "teknik zorluklar yaşadığını" bildirdiğini belirten bir açıklamayı yayınladı.

"Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak" denildi.

Kanada'nın CTV'si uçağın bir Airbus olduğunu ve ne zaman geri dönebileceğinin belli olmadığını belirterek, bunun sorun yaşadığı "ilk sefer olmadığını" ekledi.

Trudeau, son aylarda uçak sorunları nedeniyle mağdur olan tek dünya figürü değil. Ağustos ayında, Almanya dışişleri bakanı Annalena Baerbock, hükümet uçağında yaşanan bir sorun yüzünden iki kez Abu Dabi'ye dönmek zorunda kaldıktan sonra Okyanusya gezisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı

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Kanada Hindistan Justin Trudeau
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