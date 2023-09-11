Barselona'da trenin raylardan geçen bir gruba çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden verilen bilgide, Barselona yakınlarındaki Valles Oriental bölgesinde 7 kişilik bir grubun yayaya kapalı olan bir noktadan rayları geçmeye çalıştığı sırada trenin çarpmasıyla dört kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel saat ile 20.18'de (TSİ 21.18) meydana gelen tren kazasının, "raylar üzerinden yaya geçişinin yasak olduğu, virajlı ve görüş mesafesi zor bir noktada olduğu" belirtildi.

Yerel yönetim yetkilileri, kazada ölenlerin, bölgedeki bir konsere gitmek için tren raylarından geçmeye çalışan bir grup genç olduğu bilgisini verdi.

Kazadan dolayı trenin olay yerinde durduğu, yolcuların otobüslerle taşındığı ve R3 banliyö tren hattının geçici olarak kapatıldığı bilgisi verildi.