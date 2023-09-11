Fas, depremin ardından 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul ettiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkili makamların, bu gibi durumlarda koordinasyon eksikliğinin yol açacağı aksi durumları göz önüne alarak gerekli ihtiyaçları titiz şekilde değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu aşamada dost ülkeler; İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen "arama kurtarma ekibi sevk edilmesi" yönündeki yardım tekliflerinin kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu arama kurtarma ekiplerinin Faslı ekiplerle koordineli şekilde çalışmak üzere pazar günü ülkeye giriş yaptıkları ifade edilen açıklamada, alanda çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin kabul edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma teklifleri ve girişimlerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.