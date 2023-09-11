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Dünya
İHA 11.09.2023 01:30

Kerkük’te 4,8 büyüklüğünde deprem

Irak’ın Kerkük şehrinde saat 00.43’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kerkük’te 4,8 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

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