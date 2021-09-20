Havadan indirme yaptılar, hedeflere başarıyla operasyon düzenlediler. Bu kez 3 dost ülke Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan; dosta güven düşmana korku verdi.

11 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 'Üç Kardeş 2021' uluslararası tatbikatında seçkin gözlemci günü yapıldı.

Görevler başarıyla yerine getirildi

Kazakistan'dan da askeri yetkililerin katıldığı tatbikatın bu bölümünde üç ülke özel kuvvetleri sahneye çıktı.

Arama ve tespit çalışmaları, hedeflerin ele geçirilmesi, düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi gibi görevler başarıyla yerine getirildi.

Tatbikatta hava unsurları da yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, tatbikatın sonunda, üç ülke askerlerinin yüksek azim ve yetenek gösterdiğine vurgu yaptı, askerleri tebrik etti.