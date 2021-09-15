Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üç eski ABD ajanı BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti
Üç eski ABD ajanı, Birleşik Arap Emirlikleri adına bilgisayar korsanlığı yapmakla yargılanacak. ABD Adalet Bakanlığı ajanların para karşılığı, casus yazılım geliştirmekle ilgili operasyonlar yürüttüklerini kabul ettiklerini açıkladı.
ABD'deki önemli gündem maddelerinden biri 3 eski ajanın casuslukla suçlanması. Ajanlar, Birleşik Arap Emirlikleri adına bilgisayar korsanlığı yapmaktan yargılanacak.
ABD Adalet Bakanlığı ajanların suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada 3 eski ajanın mobil cihazlara da erişebilen casus yazılım geliştirmekle ilgili operasyonlarda para karşılığı çalıştıklarını kabul ettikleri bilgisi verildi.
BAE’de üst düzey yöneticilik yapıyorlardı
Mahkeme belgelerinde sanıkların Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkette üst düzey yönetici olduklarına değinildi.
Belgelerde 3 eski ajanın Abu Dabi yönetimi için 2016 ile 2019 yılları arasında bilgisayar ağı korsanlığına yönelik operasyonlar yürüttüklerine yer verildi.
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