ABD'deki önemli gündem maddelerinden biri 3 eski ajanın casuslukla suçlanması. Ajanlar, Birleşik Arap Emirlikleri adına bilgisayar korsanlığı yapmaktan yargılanacak.

ABD Adalet Bakanlığı ajanların suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada 3 eski ajanın mobil cihazlara da erişebilen casus yazılım geliştirmekle ilgili operasyonlarda para karşılığı çalıştıklarını kabul ettikleri bilgisi verildi.

BAE’de üst düzey yöneticilik yapıyorlardı

Mahkeme belgelerinde sanıkların Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkette üst düzey yönetici olduklarına değinildi.

Belgelerde 3 eski ajanın Abu Dabi yönetimi için 2016 ile 2019 yılları arasında bilgisayar ağı korsanlığına yönelik operasyonlar yürüttüklerine yer verildi.