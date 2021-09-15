İsveç'te Göteborg Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, ağır araç üreticisi Scania şirketinin gizli teknik bilgilerini ele geçiren 47 yaşındaki mühendis Kristian Dimitrievski bu verileri para karşılığı Rusya'ya sattı.

Açıklamada, Dimitrievski'nin 2016 yılından beri Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden bir diplomatla irtibatta olduğu ve 2019'da bir restoranda buluşurken yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Volvo'nun bilgilerini de sızdırma suçlaması

Scania şirketinin bilgilerini Rusya'ya sızdırması nedeniyle Dimitrievski'ye "casusluktan" 3 yıl hapis cezası verildi.

Ayrıca açıklamada, otomotiv üreticisi Volvo'nun bilgilerini de Rusya'ya sızdırmakla itham edilen şüphelinin bu suçlamadan beraat ettiği aktarıldı.

"Gizli bilgilere karşılık 2 bin 850 euro"

İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO), 2019'da Rusya için istihbarat topladığından şüphelenilen Dimitrievski hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

2019 yılında casusluk suçlamasıyla iddianame düzenleyen Savcı Mats Ljungqvist, gizli bilgileri 1000 euro ila 3 bin euro karşılığında Rusya'ya sattığı belirlenen 47 yaşındaki İsveç vatandaşı Dimitrievski'nin yakalandığı sırada gizli bilgilere karşılık 2 bin 850 euro aldığını saptadıklarını ifade etmişti.

Dimitrievski hakkında 6 yıl hapis cezasına çarptırılması için iddianame hazırlanmıştı.