Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın yanı sıra Çekya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martina Tauberova, Savunma Bakan Yardımcı Vladimir Müller ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

Büyükelçi Bağış, Türk kültürü ve Türkiye'nin potansiyelini Çek Cumhuriyeti'nde tanıtmak amacıyla Türk Kültür Festivali düzenlediklerini ve ilk festivalin temasını da Türk kahvesi olarak belirlediklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

“30'dan fazla büyükelçi ve Çek Cumhuriyeti'nden 3 bakan yardımcısı ve üst düzey iş temsilcileri etkinliğe katıldı. Onlara Türk kahvemizi tanıttık."

Festival kapsamında etkinlikler sürecek

İlerleyen günlerde festival kapsamında etkinliklerini sürdüreceklerini ifade eden Bağış, Prag'ın önemli noktalarında ücretsiz olarak Türk kahvesi ikram edileceğini dile getirdi.

Bağış, Türkiye'den birçok kurum ve kuruluşun, bu festivali düzenlemek için kendilerine destek olduğunu vurguladı.

"Türk kahvesini içenler hayran kalıyor"

Gerçek Türk kahvesini içenlerin hayran kaldığını vurgulayan Bağış, "Türk kahvesi diye kendilerine sunulan kahvenin, sıcak suyun içine atılmış toz kahve olduğunu, suyla iyi bir şekilde karışmadığını, o tadı alamadıklarını itiraf ediyorlar. Onun için biz de kahvemizi ve kahvemiz dolayısıyla ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz."

Kahve diplomasisi

Beyhan Bağış da Türk kahvesinin Çekya'da farklı tüketildiğini söyleyerek, "Biz kahve diplomasisine çok inanarak bu tanıtım programını düzenlemek istedik" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Çekya'da Türk kahvesinin, olması gerektiğinin dışında farklı bir şekilde hazırlandığını ifade eden Bağış, bu etkinlik vesilesiyle Türk kahvesinin nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Etkinlikte gastronomi uzmanı ve Türk Kahvesi Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Serim de Türk kahvesinin tarihçesi ile Avrupa'ya geliş öyküsünü katılımcılara atlattı.

Türk kahvesi ve çeşitli ikramların yapıldığı program kapsamında bir de çekiliş yapıldı.