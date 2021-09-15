Döner firması sahibi Remzi Kaplan aşılama kampanyalarına destek olmak istedi. Bu yüzden aşı olanlara dükkanından döner dağıttı.

Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı ile ortak bir etkinlik yapalım istediklerini söyleyen Kaplan, “Döner malum Almanlar tarafından da çok seviliyor. Bizde böyle bir ikramda bulunuyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Aşılamaya destek

Kaplan, 2 saatlik bir zamanda yaklaşık 80 kişinin aşı yaptırdığına dikkati çekerek, "Üç gün sürecek etkinliğimiz boyunca hedefimiz aşısını yaptıran bin 500 kişiye döner ikram etmek. diye konuştu.

Sağlık Senatörlüğü Müsteşarı Martin Matz ise aşı kampanyasına destek olan Kaplan'a teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

"Aşı olana bir döner bedava"

COVID-19 salgınıyla ancak aşı ile mücadele edilebileceğini anlatan Matz, Berlin genelinde birçok işletme ve kurumun bu tür kampanyalarla aşılamaya destek verdiğini söyledi.

"Aşı olana bir döner bedava" sloganıyla düzenlenen etkinlik 3 gün sürecek. Aşısını yaptıranlar 3 gün boyunca Kaplan'a ait büfelerden ücretsiz döner yiyebilecek.