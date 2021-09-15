Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da çatışma: 7 asker öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybederken 5 terörist de etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Asman Manza kasabasında operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 7 asker hayatını kaybetti, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
Saldırıyı düzenleyen örgüt açıklanmadı
Saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Etiketler: Pakistan Terör Örgütü Terör Saldırısı
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