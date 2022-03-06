Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran arasında özellikle bazı nükleer tesislere yönelik bilgi akışında yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli alanlardaki sorunları görüşmek üzere Tahran’a ziyaret gerçekleştiren UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı yetkililerle fikir birliği sağlanandığını duyurdu.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında sorunların çözümüne yönelik iş birliği ve diyaloğun hızlandırılması ile güçlendirilmesi için uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Üç tesis için açıklama yapılacak

Açıklamada, İran’ın en geç 20 Mart'a kadar Ajans tarafından üç tesis hakkında gündeme getirilen ve bu ülke tarafından henüz yanıtlanmamış sorulara ilişkin destekleyici belgeler de dahil olmak üzere yazılı açıklamada bulunacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ajansın İran’dan elde ettiği yeni veriler doğrultusunda bu ülkeye yönelttiği soruların üzerinden bir hafta geçtikten sonra söz konusu soruları ele almak için tarafların Tahran’da bir araya geleceği bilgisi yer aldı.

Ayrıca söz konusu 3 yer için ayrı ayrı toplantılar düzenlenecek.

İran’la güzel bir müzakere gerçekleştirdik

Tahran ziyareti sonrasında Viyana’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, yoğun bir görüşme maratonunu geride bıraktığını, hem İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hem de İran Atom Enerji Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştüğünü söyledi.

Grossi, "İran’la güzel bir müzakere gerçekleştirdik. Gelecek aylarda atacağımız adımlara rehberlik edecek ortak bir açıklama hususunda uzlaşı sağlayabildik" dedi.

Açıklığa kavuşturulması gereken hususlar olduğunu aktaran Grossi, İran’ın Ajansın beklentilerini bildiğini ve bu hususta ihtiyaç duyulan bilgileri elde edene kadar müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

Ukrayna'daki gelişmeler

Grossi, Ukrayna'daki gelişmelere değinerek, buradaki nükleer tesislerde görev alan personelin vardiya değişimi yapmalarına izin verildiğini, bu durumun olumlu bir gelişme ve tarafların Ajansın uyarılarını göz önünde bulundurmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Dün Çernobil'e gitmek için hazır olduğunu açıklayan Grossi, Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla görüşmelerin sürdüğü ve ziyarete ilişkin sürecin devam ettiği bilgisini paylaştı.