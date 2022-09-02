Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki ilk günkü incelemelerinin ardından döndüğü Zaporijya şehri girişinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Santralde incelemelerde bulunduklarını, acil sistem ve kontrol odası gibi bölümleri gezdiklerini dile getiren Grossi, "Öncelikli olarak görmem gereken 3-4 önemli noktayı seçtik. Santral çalışanlarıyla, bölgede yaşayanlarla konuşma imkanım oldu." dedi.

Grossi, santraldeki durumu analiz etmek için yapacak çok işleri olduğunu belirterek, "Hiçbir yere gitmiyoruz. UAEA şu anda orada, santralde ve gitmeyecek, orada kalmaya devam edecek. Bazı uzmanlarımızla orada, santralde varlığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Zaporijya Nükleer Santrali hakkında endişe duyduğu için bölgeye geldiğine işaret eden Grossi, "Endişeliydim, endişeliyim ve durum daha istikrarlı hale gelinceye, öngörülebilir oluncaya kadar da santral hakkında endişelenmeye devam edeceğim. Santralin ve santralin fiziksel bütünlüğünün birçok kez ihlal edildiği aşikar. Savaşın ne tarafında olursanız olun, savaş hakkında nasıl düşünürseniz düşünün, bu devam edemez. Bu nedenle belli mekanizmaları devreye sokmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Grossi, incelemeleri sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde görevli Ukraynalı çalışanlarla da bir araya geldiğini dile getirerek, "Gün boyunca onlarla birlikteydim. Elbette zor durumdalar ama inanılmaz derece profesyonelliğe sahipler, sakinler ve görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin soruya Grossi, "Bu sabah oldukça zordu. Daha önce de buraya kadar geldikten sonra durmayacağımı söylemiştim. Ekibimizle içeri gittik. Ateşin bariz olduğu anlar oldu, ağır makineli tüfek, topçu, havan, 2 veya 3 kez... Hepimiz için endişe vericiydi. Uluslararası toplumun orada olduğunu ve orada olabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum ve buna devam edeceğiz. İşimiz daha yeni başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde kaydedilen ve Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "UAEA, burada varlığını devam ettirecek." ifadesine yer verdi.