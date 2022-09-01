Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) heyetinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gittiğine dikkati çekti.

"UAEA'den objektiflik bekliyoruz. Geriye kalanı, ziyaretin hazırlığı ve bu ziyareti zorlaştırma girişimleriyle ilgiliydi. Bazıları, UAEA'nın objektif sonuçlara varmasını istemiyor."

Lavrov, Ukrayna sabotaj gruplarının bu sabah santralin yakınlarında konuşlanmaya çalıştığı ve etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"Santralin güvenli şekilde çalışması ve UAEA'nın burada kendi görevini yerine getirmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"Askerlerimize yönelik tehdit saldırı olarak kabul edilecek"

Lavrov, Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değindi.

"Bu bölgede, barış güçlerimiz ve Kobasna köyündeki Avrupa'nın en büyük cephanesini koruyan askeri birliklerimiz bulunuyor. Güney Osetya'da olduğu gibi bu askerlerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem, uluslararası hukuk doğrultusunda Rusya'ya saldırı olarak kabul edilecek. Herkesin bunu anlaması gerekiyor."



