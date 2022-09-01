Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus basını: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya'daki santrale girdi
[Fotograf: Reuters]
Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi.
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Etiketler: Rusya Ukrayna Nükleer Santral
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