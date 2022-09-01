Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya, Ukrayna'ya destek mesajını yineledi
[Fotoğraf: Getty Images]
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesinin bir seçenek olmadığını belirtti.
Alman medyasında yer alan haberlerde, Baerbock'un, Çekya'nın başkenti Prag'ta katıldığı bir toplantıda Ukrayna'ya desteğini yinelerken Alman seçmenin ne düşündüğünü önemsemediğine bilgisi yer aldı.
Baerbock, "Ukrayna halkına 'Bize ihtiyacınız olduğu sürece yanınızda olacağız' sözünü verirsem, o sözümü tutarım. Alman seçmenin ne düşündüğü önemli değil. Ancak söz verdiğim gibi Ukrayna halkını destekleyeceğim." dedi.
Dışişleri Bakanı Baerbock, sonbahar ve kış aylarında yüksek enerji fiyatlarına ilişkin Almanya'da olası protestoların Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına yol açmayacağını kaydetti.
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