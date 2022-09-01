Alman medyasında yer alan haberlerde, Baerbock'un, Çekya'nın başkenti Prag'ta katıldığı bir toplantıda Ukrayna'ya desteğini yinelerken Alman seçmenin ne düşündüğünü önemsemediğine bilgisi yer aldı.

Baerbock, "Ukrayna halkına 'Bize ihtiyacınız olduğu sürece yanınızda olacağız' sözünü verirsem, o sözümü tutarım. Alman seçmenin ne düşündüğü önemli değil. Ancak söz verdiğim gibi Ukrayna halkını destekleyeceğim." dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, sonbahar ve kış aylarında yüksek enerji fiyatlarına ilişkin Almanya'da olası protestoların Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına yol açmayacağını kaydetti.