Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
Galapagos kaplumbağalarının etleri için öldürüldüğünden şüpheleniliyor
[Fotograf: Reuters]
Galapagos Adaları'ndaki nesli tükenmekte olan dev kaplumbağaların kaçak avcılar tarafından etleri için öldürüldüğünden endişe ediliyor.
Galapagos Ulusal Parkı'ndaki sulak alan kompleksinde 4 ölü Galapagos kaplumbağası bulundu.
Kaplumbağaların "avlanıp katledildiği" şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Aralarında hayvan otopsisi uzmanlarının da bulunduğu çevre ekibinin park yetkilileriyle görüşeceği duyuruldu.
Kaplumbağaları avlamanın 3 yıl hapis cezasının olduğu biliniyor.
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