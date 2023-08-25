UAEA: Fukuşima'dan tahliye edilen sudaki trityum seviyesi operasyonel sınırların altında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, nükleer santralden boşaltılan atık su üzerinde numune toplama çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Grossi, süreç tamamlanıncaya kadar bağımsız atık sudan numune toplamaya ve olayı takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'ya "santralden son damla boşaltılana kadar orada olacaklarını" söylediğini aktaran Grossi, sudaki trityum seviyesinin "operasyonal sınırların çok daha altında" olduğunu kaydetti.

TEPCO ve Çevre Bakanlığı da atık su numunesi topluyor

Kyodo News'in haberine göre, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), tahliyeye başlandıktan birkaç saat sonra santrale 3 kilometre uzaklıktaki 10 bölgeden toplanan numunelerin analiz sonuçlarını açıkladı.

TEPCO'dan yapılan açıklamada, atık suyun boşaltıldığı bölgelerden alınan örneklerde "tespit edilebilir miktarda trityum bulunmadığı" belirtildi.

Açıklamada, su numunelerinin toplanılmasına devam edileceği ve sonuçların yaklaşık 1 ay boyunca halka günlük duyurulacağı ifade edildi.

Japonya Çevre Bakanlığı da aynı şekilde su numunesi toplamaya başladıklarını ve numune analizlerinden elde edilen verileri yaklaşık üç ay boyunca her hafta açıklayacağını aktardı.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına başlandığı bildirilmişti.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.