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Dünya
AA 25.08.2023 18:12

Almanya'da fırtına: 16 yaralı

Almanya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Almanya'da fırtına: 16 yaralı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Alman polisi, Konstanz Gölü kıyısında bulunan Lindau kenti yakınlarındaki kamp alanında ağaçların devrildiğini, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığını ve bölgedeki 900 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Nordlingen kentinde ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle havada uçuşan nesnelerin 10 motosiklet sürücüsünün yaralanmasına yol açtığı ve 3'ünün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Münih'te tren hizmetlerinin durdurulmasının yanı sıra diğer hizmetlerde gecikme ve iptallerin muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarların saatte 110 kilometre hıza ulaşabileceği konusunda uyardı.

Almanya'da etkili olan şiddetli hava koşullarının ilerleyen günlerde batı ve güney bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

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