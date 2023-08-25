İngiltere'de 88 kişinin ölümünde Kanadalı ilaç satıcısının rolü araştırılacak

Ulusal Suç Teşkilatından (NCA) yapılan açıklamaya göre Law, internet üzerinden 40 ülkeye ölümle sonuçlanabilecek 1200 paket ilaç sattı.

Bu ilaçları 2021-2023 yıllarında İngiltere'den 232 kişi satın aldı ve ilaç aldıktan sonra 88'i yaşamını yitirdi.

Ölümlerin Law'ın ilaçlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz netleşmediğini açıklayan NCA, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilacın ölümlerdeki etkisinin araştırılacağını duyurdu.

Law, Kanada'da görülen davada iki kişiye intihar etmelerinde yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Kanada yasalarına göre Law, suçlu bulunursa 14 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.