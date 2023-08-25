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Dünya
AA 25.08.2023 17:14

Avrupa Birliği'nden Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine kınama

Avrupa Birliği, aşırı sağcı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerini şiddetle kınadı.

Avrupa Birliği'nden Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine kınama

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