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Dünya
AA 25.08.2023 17:34

Kanada Başbakanı Trudeau, Zelenskiy'nin G20 zirvesine davet edilmemesini eleştirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne davet edilmemesinin kendisinde "hayal kırıklığı" yarattığını belirtti.

Kanada Başbakanı Trudeau, Zelenskiy'nin G20 zirvesine davet edilmemesini eleştirdi

Zelenskiy'le telefon görüşmesi yapan Trudeau, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüşmede iki lider, yakın ilişki ve işbirliği konusundaki taahhütlerini yineledi.

Trudeau, Zelenskiy'nin G20 zirvesine davet edilmemesini eleştirerek, "Davet edilmemenizden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Her platformda Ukrayna'ya destek vereceğini yineleyen Trudeau, "Bu toplantıda (G20 zirvesi) sizin için güçlü bir şekilde konuşmaya ve dünyanın Ukrayna'nın yanında durduğundan emin olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kanada hükümeti ve halkının her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayan Trudeau, "Ne kadar sürerse sürsün, tüm Kanadalılar sizinle olmaya ve yanınızda durmaya devam edecek" sözleriyle desteğini vurguladı.

Görüşmede Zelenskiy de Kanada Başbakanı Trudeau'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini açıklamıştı.

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