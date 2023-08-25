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Dünya
AA 25.08.2023 18:30

Bosna Hersek'te hayvanlara yönelik acil servis açıldı

Bosna Hersek'te yaralı ve hasta hayvanlar için oluşturulan acil servis hizmete açıldı.

Bosna Hersek'te hayvanlara yönelik acil servis açıldı
[Fotograf: AA]

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Veteriner Merkezi'nde açılan ve donanımı modern ekipmanlarla sağlanan acil servis, Saraybosna Kantonu bölgesinde yaralanan veya hastalanan hayvanlara hizmet verecek.

Veteriner Merkezi Müdürü Nasiha Spahic, hayvanlar için acil servis projesinin ilk ayağı olarak mevcut yerin açıldığını, devamında üç haneli telefon numarasının alınacağını ve servise getirilecek durumda olmayan hayvanlar için de ambulans temin edileceğini belirtti.

Açılışa katılan Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad Uk da bu tarz acil servisin ülkede ilk olduğunu söyleyerek, projeye desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

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