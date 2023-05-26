Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Kaynak: Twitter (Andrea Conway) 26.05.2023 16:10

Twitter'da menü değişiyor: Videolar indirilebilecek

Twitter yine bir değişikliğe gidiyor. Platformda altyazıları aktif etme, videoları indirebilme gibi özelliklerin yakında kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Twitter'da menü değişiyor: Videolar indirilebilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Twitter'ın sahibi iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasından beri pek çok değişikliğe gitti.

Twitter'ın Ürün Tasarımcısı Andrea Conway, Twitter video paylaşım menüsünün değiştirildiğini açıkladı.

Değişimin ardından altyazıları aktif etme, videoyu indirme, paylaşma gibi seçenekler bulunacak.

Bu yeniliğin tüm kullanıcılara mı yoksa sadece Twitter Blue sahiplerine mi açık olacağı ise merak konusu oldu. 

 


 

Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini duyurmuştu.

Twitter'ın mavi tiklileri film uzunluğunda video yükleyebilecek
Twitter'ın mavi tiklileri film uzunluğunda video yükleyebilecek

Musk 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz" demişti.

ETİKETLER
Sosyal Medya Twitter Elon Musk
Sıradaki Haber
Hollanda'da 360 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
17:11
Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk kez görüntülendi
17:18
ABD'de Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
17:00
Akdeniz'de yaklaşık 500 düzensiz göçmeni taşıyan tekne kayboldu
16:52
Pakistan'da 13 metre uzunluğundaki balina kıyıya vurdu
16:46
Polonya'da 2 bin 500 kişi savaştan kalan 250 kiloluk bomba nedeniyle tahliye edildi
Sınıfının en iyisi 27 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Sınıfının en iyisi 27 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
FOTO FOKUS
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ