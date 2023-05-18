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Dünya
Twitter: @elonmusk 18.05.2023 23:05

Twitter'ın mavi tiklileri film uzunluğunda video yükleyebilecek

Twitter'ın sahibi Elon Musk, mavi tik aboneliğine yeni bir özellik getirdi. Musk, mavi tik abonelerinin 2 saat uzunluğunda, yaklaşık 8 GB büyüklüğünde video yükleyip paylaşabileceğini açıkladı. Duyurunun ardından birçok hesap 2 saat uzunluğunda film gibi birçok video yükledi.

Twitter'ın mavi tiklileri film uzunluğunda video yükleyebilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Twitter'ın sahibi iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasından beri pek çok değişikliğe gitti.

Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini duyurdu.

 


 

Musk'ın açıklamasının ardından birçok hesap 2 saat uzunluğunda film gibi birçok video yükledi.

Musk 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz" demişti.

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