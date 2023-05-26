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Dünya
AA 26.05.2023 14:38

Belçika'da 'terör' suçundan tutuklu İranlı diplomat serbest bırakıldı

İran, Belçika ile Umman aracılığında yapılan tutuklu takasıyla Belçika'da "terör" suçundan tutuklu İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Belçika'da 'terör' suçundan tutuklu İranlı diplomat serbest bırakıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Uluslararası hukuka aykırı olarak Almanya ve Belçika'da iki yılı aşkın süredir hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan ülkemizin masum diplomatı Sayın Esedullah Esedi, şu anda vatanına dönüş yolunda ve yakında İran'a ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan mesajında Umman'a, Tahran ile Brüksel arasında yapılan tutuklu takasıyla ilgili çabalarından dolayı teşekkür etti.

İranlı diplomat "terör" suçlamasıyla Almanya'da tutuklanmıştı

İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esedi, Haziran 2018'de İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği bir etkinliğe saldırı planladığı iddiasıyla Almanya'da tutuklanmıştı.

Esedi, daha sonra iade edildiği Belçika'da yargılandığı bir mahkeme tarafından Şubat 2021'de terör saldırısı planlamak suçlamasıyla 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

İran, karara tepki göstermiş ve Belçika'dan Esedi'nin diplomatik statüsünü tanımasını ve kendisini serbest bırakmasını talep etmişti. Bir süre sonra da Olivier Vandecasteele adlı bir Belçika vatandaşı "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" suçlarından İran'da tutuklanarak 40 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bu süreçte İran ile Belçika arasında imzalanan, karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşma 2022'de iki ülkenin parlamentosunda onaylanmıştı.

Anlaşma, Belçika'da "terör" suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" suçlarından 40 yıl hapse mahkum edilen Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele'nin serbest bırakılmasına imkan sağlamıştı.

Umman Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada, İran ve Belçika'nın, her iki ülkede tutuklu bulunan vatandaşlarının karşılıklı serbest bırakılması için Umman aracılığında anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Açıklamada, Tahran ve Brüksel'den serbest bırakılan tutukluların, ülkelerine gönderilmek üzere Umman'ın başkenti Muskat'a ulaştırıldığı ifade edilmiş ancak bu kişilerin kimlikleri açıklanmamıştı.

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